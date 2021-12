Margareth Menezes canta em Cuba e no México

Prestes a estrear a temporada de verão dos shows do AfroPop, dia 14 de novembro, na The Best Beach, a cantora Margareth Menezes abriu espaço na agenda para cumprir dois compromissos internacionais.

O primeiro deles acontece nesta quarta, na 30ª Feira Internacional de Havana. A cantora apresenta o show intimista Voz e Violão, com repertório formado por grande clássicos da música popular brasileira, na companhia do premiado violonista Diego Figueiredo.

Margareth e Diego, que no último Carnaval estiveram juntos no Cordão Cultural AfroPop Brasileiro, seguem com a turnê que começou em maio na capital paulista, com shows aclamados em dois importantes centros culturais da cidade, o Reserva Cultural Music e o Bourbon Street Music Club.

Na sequência, dia 23 de novembro, Margareth viaja para a Riviera Maya, no México, para cantar na convenção internacional de uma empresa de cosméticos.

