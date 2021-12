Margareth e Daniela animam 2ª noite da Micareta de Feira

A alegria e o entusiasmo tomaram conta do circuito Maneca Ferreira na noite desta sexta-feira, 25, segundo dia oficial da Micareta de Feira de Santana, com três dobradinhas entre cantores feirenses com artistas nacionais. As cantoras Margareth Menezes e Daniela Mercury foram as primeiras grandes atrações que desfilaram no circuito, deixando os foliões pipoca preparados para o que vinha depois. A idéia de dividir o palco, ou trios, com artistas da terra deu certo e agradou ao público.



"É uma maneira de valorizar os artistas talentosos que a nossa Princesa do Sertão tem. Adorei a ideia e espero que volte a ser realizada nos próximos anos" disse o produtor de eventos Marcos Coimbra.



Na companhia da cantora feirense Maryzélia, Margareth apresentou ao público a música 'Minha cidade', gravada especialmente para a Copa do Mundo. A cantora também lembrou sucessos como 'Dandalunda' e 'Elegibô', mas também mostrou as novidades de seu novo DVD Voz Talismã.



"Adoro Margareth Menezes e a cantora Marizélia. Como não podia ser diferente, a noite foi tomada pelo verdadeiro samba. Elas são rainhas e como tal mostraram para que vieram", afirmou a costureira Ligia Assunção.



Já Daniela Mercury fez a dobradinha com a cantora Madina e levou os foliões pipoca ao delírio. A diva cantou novos e velhos sucessos e falou do sentimento que tem pela cidade. "Amo esta cidade. Fico encantada todas as vezes que venho aqui, pois este povo é receptivo e amável. Quero ver todos felizes", ressaltou a musa.



A última dobradinha da noite ocorreu entre a banda Babado Novo e a cantora Sarah Reis. Os foliões dos blocos sem cordas ainda foram animados por Katê e Negra Cor.



A noite ainda teve a participação de Saulo puxando o bloco A Tribo, Harmonia do Samba com o bloco Auê e a banda Oito7Nove4 com o bloco Skol.



Neste sábado, 26, terceiro dia da festa, a animação fica por conta de uma dos blocos mais antigos da festa, o Bacalhau na Vara. Logo depois, nomes como Chiclete com Banana, Timbalada, Igor Canário, É o Tchan, Psirico vão invadir a avenida tirando os foliões do chão.



Mas o arrocha também terá um lugar na festa com o cantor Pablo, que trará entre outros sucessos a música "Te Amo Meu Bebê", que está no seu mais novo álbum.

