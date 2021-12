Marcos Pitombo diz que murro em atriz foi "acidental"

O ator Marcos Pitombo, acusado de agredir com um soco na boca Valentina Seabra, ex-atriz de Malhação, resolveu falar sobre a situação nesta segunda-feira, 23. Ele, por meio de sua assessoria de imprensa, informou que não teve a intenção de agredir a colega de profissão.

"Houve uma discussão entre Valentina e uma amiga de Marcos, Daniela. A discussão foi aumentando, os ânimos foram se exaltando e o amigo de Valentina, Lucas Costamilan, começou a agredir Marcos verbalmente. Marcos tentou agredi-lo e o murro acabou acertando Valentina. Foi acidental", afirmou ator, em nota.

Ele está no elenco da novela Pecado Mortal, de Carlos Lombardi, que estreia nesta quarta-feira, 25, na Record.

Valentina relatou a agressão, que teria ocorrido em uma van após o Rock in Rio, no Facebook na madrugada deste domingo, 22, logo após incidente.

Segundo ela, "voltando do Rock in Rio, numa van cheia (de convidados) de um camarote, pedi a uma menina que estava sentada do meu lado que chegasse um pouco para o lado, já que estava muito próxima de mim. O ator Marcos Pitombo, que estava com ela, começou a me agredir verbalmente e logo depois me agrediu com um soco na boca. Se eu não estivesse acompanhada de Lucas Costamilan, que me defendeu e também foi agredido, certamente teria sido ainda mais agredida", escreveu ela, na rede social.

