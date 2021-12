Marcos Paulo pode ter quarta filha, diz revista

A suspeita de que o ator e diretor Marcos Paulo - morto em novembro por conta de uma embolia pulmonar - teria mais uma filha, além de Vanessa Simões, 40, Mariana Simões Tritão, 30, e Giulia Costa, 12, promete revirar a briga familiar pela herança.

De acordo com informações publicadas pela Revista Veja, uma quarta filha estaria em processo de reconhecimento da paternidade por parte do ator. Caso se confirme a suspeita, ela entraria na disputa pelos R$ 25 milhões em imóveis, investimentos e obras de arte, que já são fruto de uma briga entre as filhas e a ex-esposa do diretor, Antonio Fontenelle.

Em testamento, Marcos paulo teria deixado 60% de seus bens para Antonia, e os outros 40% seriam divididos entre as filhas.

