Marcos Pasquim comenta sobre resultado de implante capilar

Marcos Pasquim está muito satisfeito com o resultado do implante capilar que fez recentemente. O ator, que vai muito bem, obrigado, aos 46 anos, comemorou o sucesso em entrevista à revista "Contigo!".

Pasquim fez dois procedimentos para o implante de cabelos. O primeiro, mais tradicional, também foi usado pelo ator Paulo Vilhena que continuou sem cabelo e ganhou uma cicatriz. Com o avanço do quadro da calvície, Marcos Pasquim acabou partindo para outra técnica, onde os folículos são implantados um a um e não fica cicatriz visível a olho nu. O procedimento é feito com anestesia local, dura em média oito horas e o paciente pode levar até seis mil furos na cabeça. O valor da cirurgia varia de R$ 25 mil a R$ 30 mil.

O galã afirmou não ter medo da velhice, mas sim das mazelas que ela pode propocionar e que por isso também mantém uma vida saudável.

"Fiz transplante capilar para cobrir as 'entradas'. Mas só isso. Ouço muitos elogios e eu me sinto feliz por ter ficado natural. Não tenho medo da velhice. Tenho medo, sim, do que a velhice pode me trazer, da invalidez. Por isso gosto de me exercitar, de me manter dinâmico", disse. "Nunca botei em dúvida o meu talento por causa dos personagens galãs", completou o ator, que está no ar na novela das nove da Globo, "Babilônia".

