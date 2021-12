Marcos Palmeira ataca de cantor no interior da Bahia

O ator Marcos Palmeira atacou de cantor durante sua passagem pelo interior da Bahia. O ator subiu ao palco durante a apresentação do cantor itororoense Netinho do Forró, conhecido como o Vaqueiro Cantador, no show de lançamento do seu novo CD. O evento foi realizado no sábado passado, 11, no Clube de Campo do Gameleira, em Itororó.

A notícia ganhou as redes sociais e passou a circular na internet no final da tarde desta sexta-feira, 17, nos sites do interior da Bahia. O momento foi gravado pelo site Point Da Mídia Mídia. Assista ao vídeo aqui!

Vestido de sertanejo, com direito a chapéu de vaqueiro, Palmeira cantou a música Chalana. Apesar de desafinar, o ator chamou a atenção do público por sua simplicidade e carisma. Cerca de mil pessoas prestigiaram a apresentação.

Em entrevista ao site Que Agito, Netinho do Forró falou da amizade que tem com ator. "Eu e Marcos somos parceiros amigos, que quando podemos batemos uma bola juntos, regado de carne de sol e uma cervejinha pra descontrair. É pena que só podemos fazer isso de vez em quando, pois somos artistas e ele mora no Rio e eu vivo nas estradas da vida", contou.

Netinho também falou sobre o convite que fez ao ator para cantar em seu show. "Devido a essa amizade e carinho recíproco é que ele não mediu esforços para aceitar meu convite. Todos sabemos que Marcos é um ator completo, que jamais foi cantor, mas, como pra tudo tem sua hora, como ele mesmo me diz, foi primeira vez dele atuando como cantor", disse.

Assalto

Um dia após a apresentação da festa do amigo, no domingo, 12, Marcos Palmeira foi vítima de uma tentativa de assalto em Itororó.

Um homem, identificado como Lucas Couto, de 30 anos, aproveitou que o carro do ator estava aberto e furtou uma carteira, um celular e uma pequena quantia de dinheiro de dentro do veículo, quando ele tinha ido ao centro da cidade. Homens da Guarda Municipal de Itororó conseguiram surpreender o autor do crime e recuperaram os objetos roubados.

Na delegacia, ao saber que havia roubado Marcos Palmeira , Lucas pediu desculpas ao ator.

