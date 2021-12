Marcos Mion se derrete pelo filho em rede social

Marcos Mion usou o Instagram para fazer uma homenagem ao filho Romeo, de oito anos, na manhã desta quarta-feira, 26. O apresentador usou uma foto antiga, que usa na tela do computador, para fazer a declaração de amor ao seu herdeiro.

"Todos os dias quando te acordo, assim que você olha nos meus olhos, sou invadido pela sensação que o dia vai ser bom, que tudo vale a pena. Você me fez deixar de ser moleque pra me tornar homem. Sou o que sou hoje por vários fatores, mas você, por ter chegado primeiro e mudado tudo em mim, é o maior responsável. OBRIGADO filho! Te amo mais que a minha própria vida! (Essa foto é velha! p quem não sabe, Romeo hoje já é um moleque! Fez 8 anos! Mas adoro essa foto! Fica na tela do meu computador!) #FamilyFirst #DaddysBoy #EternalLove", escreveu o apresentador.

