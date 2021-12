Marcos Mion desabafa após preconceito com filho autista

Marcos Mion usou as redes sociais para fazer um desabafo depois que sua família foi vítima de preconceito no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O apresentador relatou que foi desrespeitado na fila de embarque da TAM Linhas Aéreas, quando um dos funcionários ignorou os direitos de seu filho mais velho, portador de Autismo.

"Parabéns, @TAMAirlines. Acabei de ter que discutir com seu funcionário no Santos Dumont para exigir os direitos do meu filho autista. 'Eu respeito a fila', falou ele quando disse que tinha que respeitar meu filho autista. Esse é o treinamento dos seus funcionários @TAMAirlines? Isso me faz lembrar das milhares de famílias com crianças especiais que não tem conhecimento para exigir seus direitos. Triste", desabafou o apresentador.

Não demorou muito e vários seguidores de Mion entraram em sua defesa. A companhia aérea também procurou o apresentador por meio da rede social para saber mais informações. "Oi Marcos, primeiramente pedimos desculpas pelos inconvenientes causados em sua viagem. Você conseguiu ser atendido?"

