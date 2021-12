Márcio Victor vai lançar grife de roupas e boneco infantil

Nem só de música vive o cantor e percussionista Márcio Victor. O vocalista da banda Psirico resolveu inovar mais uma vez e vai transformar o seu estilo despojado de se vestir em uma grife.

"É uma ideia que tenho há um tempo. Estou fazendo isso em parceria com uma empresária. Acho que ainda nesse verão vamos lançar a nossa marca. Serão roupas que têm a minha cara. É o estilo Márcio Victor", contou o músico.

Um boneco estilizado, com os traços do cantor, será a marca da grife, que também terá sua versão para os baixinhos. "Meu público tem muitas crianças e elas gostam do que eu faço, das minhas roupas, então pensamos nelas também. A nossa ideia é transformar o Márcio Victor (o boneco) em um super-herói", explica.

