Márcio Victor vai ao Domingão do Faustão e chora... de novo

Durante a apresentação do Psirico no Domingão do Faustão deste domingo, 9, sobrou emoção para Márcio Victor. O cantor reviveu uma das cenas mais repetidas no Carnaval e chorou no palco do programa.

A cena foi um "repeteco" de suas apresentações em cima dos trios: toda vez que cantava a música e via a resposta do público, ele não segurava a emoção.

No programa, Márcio cantou a música Lepo Lepo, escolhida a melhor do Carnaval, e também o sucesso Toda Boa.

O cantor ainda tentou ensinar a coreografia para Faustão, mas sem muito sucesso.

