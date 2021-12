Márcio Victor promete "super show" em festa de pagode

O Psirico será uma das atrações do Pagodão Elétrico, que vai movimentar o Wet'n Wild domingo, 9 de junho, a partir das 12h. Márcio Victor, o comandante da banda, promete um show inesquecível. "A nação psiriqueira pode esperar um show com bastante novidades e cheio de energia. Vamos fazer um super show para a galera de Salvador", disse.

A banda vai apresentar canções que fazem parte da história do Psirico como "Mulher Brasileira", e "Na Boquinha", canção que faz parte do novo DVD da banda, que será lançado ainda no primeiro semestre.

Além do Psirico, também vão se apresentar Harmonia do Samba, Parangolé, Bailão de Robyssão, Ghettho é Ghettho, Igor Kannário e a banda Pagodão. Os ingressos custam de R$ 55 a R$ 130.

adblock ativo