Márcio Victor grava com Caetano Veloso no Rio

O líder do Psirico, Márcio Victor, matou as saudades do tempo em que fazia parte da banda de Caetano Veloso. Ele voltou a comandar a percussão em um projeto do santoamarense para o iTunes do Brasil.

Já havia cinco anos que Márcio Victor não tocava com Caetano Veloso. Com convites recebidos para se apresentar fora do País, o cantor quer levar o som do Psirico para todos os lugares.

Os músicos Pedro Sá (guitarra), Cesinha (Bateria) e Cassim (Baixo e direção musical) também participam do projeto de Caetano Veloso, previsto para ser lançado em 2014.

