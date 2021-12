Márcio Victor grava clipe da música "Dançation"

O cantor Márcio Victor gravou o clipe da sua nova música de trabalho, "Dançation", que é a aposta da banda Psirico para o Carnaval de 2013. Em clima de praia, o vídeo foi filmado em Vilas do Atlântico, no município de Lauro de Freitas. O projeto teve a direção de Chico Kertesz , da produtora baiana Macaco Gordo, e a coreografia é do ex- BBB e coreógrafo Diogo Pretto.

