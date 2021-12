Márcio Victor é homenageado no programa de Raul Gil

O cantor baiano Márcio Victor foi homenageado no quadro "Homenagens", do Programa Raul Gil, do SBT, neste sábado, 23. O vocalista da banda Psirico usou as redes sociais para agradecer e elogiar o apresentador. "Incrivelmente talentoso. Sou fã", escreveu.

Na atração foram exibidos depoimentos da família, amigos e artistas de Márcio Victor, como Daniela Mercury, Durval Lélys e Cumpadi Washington. Além disso, crianças e jovens que se apresentam no programa cantaram algumas músicas do artista, como "Toda Boa".

