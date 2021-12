Márcio Victor critica Timóteo em defesa de Daniela Mercury

Autointitulado ferrenho defensor da moral e dos bons costumes, o cantor Agnaldo Timóteo atacou Daniela Mercury por ter assumido a sua homossexualidade no programa Encontro, com Fátima Bernardes, da Globo, chamando-a de 'imoral e perversa'.

Sexta última, 28, no Arraiá do Chico, o forró de São Francisco do Conde, Márcio Victor, da banda Psirico, vingou Daniela. A certa altura do show, bradou:



- Deixa Daniela em paz, Agnaldo! Deixa a mulher sobreviver. Vá tomar no... Agnaldo!



Átila Santana, radialista, presente no ato, diz que a galera aplaudiu efusivamente.



*trecho da coluna Tempo Presente desta terça-feira, 2

adblock ativo