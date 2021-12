Márcio Victor arrasta 85 mil fãs em festa na Liberdade

Após completar 33 anos na última terça-feira, Márcio Victor, vocalista do Psirico, teve neste domingo (30) uma segunda festa: desta vez, no bairro da Liberdade, rodeado por cerca de 85 mil fãs, segundo a Polícia Militar.

O "Arrastão do Psi" agitou a galera com sucessos do grupo. Ao cantar "Zoadinha de Amor", música lançada há uma semana, o público mostrou que já está com a letra na ponta da língua e que, se depender dos fãs, a canção vai arrebentar no Carnaval.

O vocalista dividiu o trio com o ex-BBB Diogo Pretto, que mostrou que o baiano tem gingado e energia de sobra. "Márcio representa o povo. Ele está muito feliz com tudo isso", diz Diogo.

Após quatro horas em cima do trio, Márcio Victor ainda teve energia para agradecer. "O público me acolhe bem e eu não poderia deixar de retribuir esse carinho. Nem todo mundo tem um aniversário com mais de 80 mil convidados", brinca.

