Márcio Garcia sobre cenas com Ximenes:"A pegada é bem forte"

Márcio Garcia, de 44 anos, revelou que as cenas com Mariana Ximenes vão ficar ainda mais quentes na série "Eu que Amo Tanto", que estreou no "Fantástico" (Globo) neste domingo, 9. "A pegada é bem forte", disse ele.

"Nunca usei tanto a língua em um trabalho", continuou o ator, em tom de brincadeira, em entrevista à F5, da Folha de S. Paulo.

Na trama, que conta a histórias baseadas em fatos reais, ele vive o presidiário Zé Osmarino, que recebe visitas da apaixonada Leididai (Mariana Ximenes), com quem mantém um relacionamento "caliente".

Para compor o personagem, Márcio adotou um bigodinho. "Acho que me ajudou. Quando me olhava, me achava meio 'cafa'", contou.

