Márcio Garcia exibe boa forma aos 44 anos em ensaio de sunga

Márcio Garcia mostrou que está muito bem com os seus 44 anos. Durante um ensaio para a campanha de verão 2015 da marca Mash, o ator e apresentador posou de sunga e exibiu uma forma de dar inveja a muito garotão. As fotos foram feitas em uma casa no litoral de São Paulo.

Na semana passada, a boa aparência de Márcio chamou a atenção na pré-estreia do filme "Rio, eu te amo", do qual faz parte do elenco, que aconteceu em um cinema no Rio de Janeiro.

Na ocasião, ao ser questionado pelo corpo sarado, o ator atribuiu a boa forma aos cuidados da mulher, a nutricionista Andréa Santa Rosa.

Marcio, que assume com charme seus cabelos grisalhos, também declarou que não usa botóx e revelou seus segredo de juventude. "O segredo de estar de bem comigo é que eu não me estresso para não envelhecer", disse ele, em entrevista ao site EGO.

adblock ativo