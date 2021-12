Márcia Short e Ana Mametto se beijam e pedem saída de pastor

Mais duas artistas baianas resolveram protestar contra a permanência do deputado e pastor Marco Feliciano (PSC-SP) na presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. A manifestação foi protagonizada pelas cantoras Márcia Short e Ana Mametto, que se beijaram para chamar atenção para a causa durante evento de uma marca de maquiagem, nesta quarta-feira, 22, em Salvador.

"É preciso protestar pedindo a saída dele. É inadmissível a permanência desse cidadão na presidência", afirmou Ana Mametto, ao site Dois Terços, especializado em notícias da comunidade LGBTT. Antes das meninas, a cantora Ivete Sangalo também deu um beijo em Mônica Iozzi, apresentadora do CQC, contra a homofobia e a favor do casamento de Daniela Mercury com a jornalista Malu Verçosa.

