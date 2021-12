Márcia Castro recebe convidados ilustres em projeto

A cantora Márcia Castro vai retornar com o projeto Pipoca Moderna no Clube Fantoches, em janeiro de 2013. Serão dois shows com canções dos álbuns Pecadinh, de 2007, e De Pés no Chão, lançado em 2011. Entre os convidados já confirmados, Otto e Mart´nália vão dividir o palco com Márcia no dia 12. Carlinhos Brown e Gilberto Gil vão participar do Pipoca Moderna do dia 26.

