Marcello teria sido modelo de loja de sex shop

O personal Marcello, que está confinado na casa do BBB 13, teria buscado outras atividades para garantir um dinheiro extra antes de entrar no reality show da Globo. Segundo o blog 'Hugo Gloss', que postou algumas imagens do brother de cueca, ele já foi modelo de sex shop, que vende produtos ousados para serem usados na hora "H".

<GALERIA ID=18105/>

A irmã do brother, Adriana Soares, no entanto, afirma que as imagens não são reais. Segundo ela, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, tudo não passa de montagem. "Acho que é montagem, mas não teria problema nenhum se ele tivesse feito esse trabalho. É um trabalho honesto, como outro qualquer", garantiu.

