Marca pretende unir Ivete e Cláudia Leitte em show

A Gillete está tentando juntar as musas do axé baiano, Cláudia Leitte e Ivete Sangalo para um show em Salvador. As cantoras estão promovendo a nova campanha da lâmina de depilação feminina da marca.

O grande problema para a realização do evento, o que seria um grande marco do axé music, seria a agenda lotada das cantoras. Ambas só têm livre o dia 26 de fevereiro, uma quarta-feira antes do Carnaval, segundo o colunista Lauro Jardim da revista Veja.

Recentemente circularam rumores de um encontro entre Cláudia e Ivete em um trio elétrico no Carnaval deste ano. A coluna de Flávio Ricco, do Uol, revelou que as emissoras, Band e SBT, que irão transmitir a festa, estão planejando uma oportunidade para que as duas cantem juntas.

