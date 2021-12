O 'Fofocando', do SBT, terminou em confusão na última quinta-feira, 17. O programa, que é ao vivo, recebeu a modelo Lívia Andrade e teve barraco entre ela e a apresentadora Mara Maravilha.

A briga começou quando Lívia, que é assistente de palco de Sílvio Santos, chamou Mara de chata. Em seguida, a apresentadora insinuou que a modelo tinha inveja dela. "Moça mal educada, me chamando de chata", disse. "Meu nome não é Hellen [Ganzarolli], nem Flor", disse, referência à assistentes de Sílvio Santos. Em resposta, a assistente respondeu que Hellen não é chata.

Quando falavam no Padre Fábio de Melo, a apresentadora disse que ele iria ao programa e completou: "graças a Deus vem uma pessoa iluminada". Mama Bruschetta provocou e disse que a fala de Mara era uma referência a Lívia, que rebateu: "Eu acho que ela está querendo ter uma treta comigo". Em seguida, Mara jogou uma almofada na assistente de Sílvio Santos.

Nos últimos instantes do programa, Lívia tentava discutir com Mara, mas a apresentadora não a deixava completar as frases.

Estadão Conteúdo Mara Maravilha faz barraco ao vivo com convidada no 'Fofocando'

