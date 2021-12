Manu Gavassi e Chay Suede dividem a guarda de três cachorros

Apesar do fim do namoro de três anos, Manu Gavassi e Chay Suede continuam se vendo constantemente. O motivo, segundo a cantora em entrevista ao programa TV Fama, da Rede TV!, seria a guarda compartilhada dos três cachorros que eles criavam juntos.

Segundo Manu, eles dividem os cuidados com os cachorros entre a rotina de trabalho dos dois. A atriz também afirma que o relacionamento com ex é ótimo. "Existe um amor e um respeito muito grande de um pelo outro", disse.

Sobre uma possível reconciliação, Manu desconversou. Disse apenas que as pessoas querem ver o "circo pegar fogo", mas que no caso deles a relação terminou de uma forma tranquila.

A atriz também falou que é fã do ex-namorado e que está orgulhosa dele. "Ele é muito talentoso", disse.

Chay Suede arrancou elogios ao interpretar o protagonista Zé Alfredo na primeira fase de "Império" e, desde então, vem sendo considerado como o queridinho da Globo.

