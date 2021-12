Mansão em Trancoso será o QG de Beyoncé no Brasil

Beyoncé escolheu a casa da condessa Georgina e do conde Ruy Brandolini, em Trancoso, sul do Estado, para ser o QG durante a turnê Mrs. Carter Show que ela vai trazer ao Brasil em setembro. Apesar de ficar na Bahia, a cantora não vai se apresentar em Salvador.

A mansão tem 800 metros quadrados e leva a assinatura do arquiteto Fabrizio Ceccarelli e decoração de Sig Bergamin. Segundo o site Glamurama, a cantora vai chegar na próxima semana trazendo, além da equipe do show, a filha Blue Ivy Carter, com o cantor Jay Z.

Veja as datas da turnê

8/9 - Arena Castelão, Fortaleza

11/9 - Mineirão, Belo Horizonte

13/9 - Rock in Rio

15/9 - Estádio do Morumbi, São Paulo

17/9 - Estádio nacional, Brasília

