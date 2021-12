Mansão de Emílio Santiago em SP pega fogo

A casa onde o cantor Emílio Santiago gostava de passar seus fins de semana, em Araras, interior de São Paulo, pegou fogo no último domingo, 6.

Segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, vizinhos viram uma fumaça e acionaram os bombeiros, que chegaram ao local por volta das 9 horas da manhã.

Na hora do incêndio, a mansão, que teve o segundo andar totalmente destruído pelas chamas, estava vazia.

Os bombeiros ainda não divulgaram um laudo com o que teria motivado o incêndio, mas amigos do cantor acreditam que as chamas podem ter começado após um refletor instalado no segundo andar da casa ter entrado em curto-circuito.

