Mano Brown nega show com Lobão e diz que cantor mentiu

Mais um capítulo da novela Lobão x Mano Brown ganhou as redes sociais neste sábado, 4. O líder dos Racionais MCs negou, por meio de seu perfil no Twitter, que tenha feito as pazes com o Lobão e que os dois vão tocar juntos na Virada Cultural de São Paulo.

A notícia havia sido divulgada pelo próprio Lobão, de que Mano Brown teria ligado para ele. "Atenção, enfim uma linda notícia, o Mano Brown acabou de me ligar, tivemos uma conversa franca e decidimos que vamos fazer um som juntos", escreveu o roqueiro em sua página no Twitter, na tarde desta sexta, 3.

O rapper, por sua vez, divulgou uma nota de esclarecimento que desmentiu a história. Confira a nota na íntegra:

"Informamos que o Mano Brown não ligou e não conversou com o Lobão. Eles não irão tocar juntos na Virada Cultural como está sendo noticiado na imprensa. Pedimos que os veículos de comunicação que estão noticiando esse fato esclareçam a questão com a verdade, pois o Lobão mentiu e não haverá esse show do Racionais com o Lobão".

Após o comunicado, Lobão voltou às redes sociais para informar que tudo não passou de um trote. "Um trote...ossos do orificio..mas bem que poderia ser verdade,neh?", escreveu.

adblock ativo