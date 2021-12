Manno Góes prepara o segundo CD da carreira solo

Além de integrar o Alavontê, Manno Góes está a pleno vapor compondo e preparando o segundo CD solo da carreira, depois de 6 anos do primeiro, o "E Assim os dias Vão". Com 14 faixas, o disco trará canções autorais e composições feitas em parceria com Paulinho Moska, Ronaldo Bastos e Fernando Anitelli, do grupo O Teatro Mágico, que também farão participações especiais no álbum, além de Sandra de Sá, Bruno Gouveia e Coelho, estes últimos do Biquini Cavadão. As gravações, que começam em agosto, serão em Salvador e no Rio de Janeiro.

Manno vai apresentar também releituras de antigas composições: "Milla", "Pra te ter Aqui", "Minha Estrela", "Ê Saudade", "O Jardineiro Fiel", "Simples", "Mil Poemas" e "Celebrar" vão ganhar nova roupagem. O show de lançamento será ainda este ano e terá a produção de Andrezão Simões, um dos parceiros de Manno Alavontê, e Paulo Borges.

