Manno Góes anuncia pelo Facebook saída do Jammil

O baixista e compositor Manno Góes anunciou neste sábado, 25, por meio de sua página no Facebook, sua saída da banda Jammil. Em um desabafo, Manno diz que pretende se despedir em um show ao vivo, "revivendo 20 anos de história", sem informar a data do evento.

Ele justifica sua saída por estar cansado da rotina movimentada de músico com muitas viagens. "Cansado de avião. De solidão de hotel. De noites viradas. Preciso viver. Nesse mundo de deserto tenho sede de amigos. Tenho amores que não podem voar comigo nas minhas viagens. Minha esposa, filha, pais, amigos, cachorros, plantas, tartarugas e ornitorrincos".

Ao falar da sua saída, ele também cita as mudanças no grupo com a chegada de novos integrantes após a ruptura com o então vocalista Tuca Fernandes.

"Sem querer, virei a interseção do passado, presente e futuro do Jammil. Me vi depois de 15 anos com um grupo novo na estrada, tendo de mudar tudo e começar de novo, com novos integrantes, novos personagens. Com rostos novos, cabeças novas, pensamentos novos, vícios novos", fala para em seguida elogiar o cantor Levi Lima.



Na mensagem, o músico dá a entender que pretende trabalhar empresariando novos talentos. "Tá chegando minha hora de sentar atrás de uma mesa e contribuir melhor de fora do palco. Investir em novos talentos. Novas apostas". Manno afirmou que a banda continua mesmo sem sua presença.

