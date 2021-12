Manipulador de Louro José tem rosto revelado no "Mais Você"

O segredo da identidade do Louro José foi revelado durante a edição do programa Mais Você, na manhã desta quarta-feira, 18. Um descuido de um dos câmeras mostrou ao vivo o rosto do suposto responsável por interpretar o papagaio.

Na ocasião, Ana Maria Braga conversava com o Louro, que estava atrás do balcão. Ainda durante a conversa ele disse "Tõ ocupado", quando foi surpreendido com a visita de um cachorro dentro do estúdio.

"Tem visita aqui pro Louro. Aqui atrás. Alguém com câmera na mão vem ver a visita", pediu Ana Maria. A apresentadora não percebeu que revelaria, mesmo sem querer, a identidade de Tom Veiga, manipulador do mascote.

A câmera seguiu o cachorro e mostrou o rosto de Tom Veiga. Sem jeito, Ana Maria interromepeu: "Ô, ô, ô, ô...." enquanto ria sem jeito. Após o ocorrido, intenautas comentaram o caso nas redes sociais.

"Apareceu o Louro por engano no programa 'Mais Você'. Eu vi kkkkkkkkkkkkkkk", brincou uma internauta.

"Gente, tava eu assistindo Ana Maria Braga agora e o câmera sem querer filma o homem que faz o Louro José, acabou com minha ilusão", escreveu outra.

"Acabaram de mostrar a verdadeira face do Louro José, Cho-ca-da", comentou uma terceira.

Tom não é completamente desconhecido, algumas imagens do manipulador já circulam na internet. Ele nunca é citado no programa ou em outras atrações da TV Globo. Ana Maria Braga e Tom Veiga trabalham desde a época do "Note & Anote", da Record.

