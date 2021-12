Manifestações inspiram nova canção do baiano Tom Zé

A mente criativa de Tom Zé não para. Inspirado pelas manifestações que tomaram as ruas do País, o baiano de Irará compôs uma canção. Trata-se de "Povo Novo", uma parceria dele com Marcelo Segreto.

Tom Zé também dá crédito a Marília Moscou, "porque 75% da música foi praticamente orientação do site dela - as estrofes: 'quero gritar na próxima esquina' e 'olha, menino, que a direita já se azeita'. De forma que se ela me cobrar direitos autorais na Justiça não terei como me defender".

