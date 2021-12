Malu Verçosa diz que tentou fugir de Daniela Mercury

A jornalista Malu Verçosa, casada com Daniela Mercury, falou sobre detalhes do início da relação com cantora em entrevista para a revista "Istoé" desta semana. Segundo Malu, Daniela contou que começou a pensar nela de uma hora pra outra e que depois descobriu que estava apaixonada.

"Ela teve um clique e disse que começou a pensar em mim. Achou que tinha algo estranho nesses pensamentos. Um dia, me chamou para conversar e disse que estava apaixonada por mim", revela Malu, que respondeu dizendo que Daniela estava "confusa" por conta da sua mudança de São Paulo para Salvador. "Praticamente saí correndo dela", diz a jornalista.

O tempo foi passando e Daniela insistiu na procura por Malu. Mas, foi depois do primeiro beijo que tudo mudou. "Ela dava um tempo e me procurava. Ficou um mês atrás de mim. Foi um beijo que baixou a guarda. Um beijo que ela me deu em frente à igreja Nossa Senhora da Vitória, em Salvador, na hora da Ave Maria, ouvindo os sinos", revela.

adblock ativo