Malu nega separação de Daniela Mercury

A jornalista Malu Viçosa negou, na manhã desta segunda-feira, 22, que estaria se separando de Daniela Mercury, conforme algums blogs divulgaram. Malu pediu demissão da Rede Bahia nesta segunda para se dedicar a um livro que vai abordar a vida íntima dela e da cantora. A assessoria de imprensa de Daniela também negou a separação. A cantora está em Nova York a trabalho.

Esta é a segunda semana seguida que o casal sofre com fofocas da internet. Na semana passada, Malu caiu da piscina e quebrou o nariz. A jornalista Fabíola Reipert, do R7, insinuou uma possível briga entre as duas, o que irritou Daniela. "O R7 mais uma vez mente sobre uma traição que nunca aconteceu e insinua que Malu sofreu agressão. Isso é imprensa? E quem copia é o que?", escreveu a cantora no Twitter.

