Malu, mulher de Daniela, machuca-se ao cair em piscina

A jornalista Malu Verçosa, segundo a coluna de Fabíola Reipert, do site R7, foi atendida em hospital de Salvador com ferimentos em algumas partes do corpo. De acordo com informações publicadas pela colunista, a mulher da cantora Daniela Mercury teria se acidentado ao cair de uma piscina.

Com o acidente, Malu teria quebrado o nariz e ferido outras partes do corpo, como braço e perna. Ainda conforme Fabíola, a jornalista estaria na piscina com Daniela quando se machucou.

O Chame Gente entrou em contato com a assessoria de comunicação de Daniela, que confirmou o acidente. Conforme informações do órgão de comunicação, Malu apenas quebrou o nariz, sem mais gravidades.

O acidente ocorreu na semana passada, mas a assessoria não soube informar o dia. Nesta quarta-feira, 17, Daniela embarca com destino aos Estados Unidos. Não se sabe ainda se Malu vai acompanhar a amada.

