Malu e filha de Daniela Mercury ficam feridas após acidente

A jornalista Malu Verçosa, esposa da cantora Daniela Mercury, e a filha da artista Bela, de 5 anos, sofreram um acidente durante o final de semana em Praia do Forte, no litoral norte da Bahia.

Pelo Instagram, Malu contou que estava com a criança no colo quando, de repente, a cancela do estacionamento onde parou o carro acabou se soltando, batendo na cabeça da jornalista.

Malu usou a rede social para fazer um desabafo e criticar a falta de fiscalização de áreas que servem de estacionamento pago, mas que não oferecem nenhum tipo de segurança ou assistência.

Veja relato de Malu no Instagram

Muita gente perguntando qual o estacionamento! É esse aí!!! Fica bem perto da Vila de Praia do Forte. (Para entender, vejam posts anteriores) Uma foto publicada por Malu Verçosa Mercury (@maluvercosa) em Jul 12, 2015 às 12:06 PDT

adblock ativo