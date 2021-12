Mallu Magalhães lança coleção de camisetas em Salvador

Os fãs de Mallu Magalhães, que queiram ver a artista de perto, poderão ir, na tarde desta terça-feira (25), no Salvador Shopping. A cantora estará no local para o lançamento de uma coleção de camisetas assinadas por ela a partir das 15h. As peças serão comercializadas nas lojas 2nd Floor em outubro.

adblock ativo