Malga diz que pode seguir namoro porque falou com Chico

A viúva de Chico Anysio, Malga Di Paula, 43 anos, comemora a felicidade ao lado do atual namorado Felipe Batista, 19, um empresário de comércio exterior. Os dois se conheceram pelo Facebook e completaram um mês de namoro no início da semana. "Parece que nos conhecemos há anos. Gostamos das mesmas coisas. Estou até ficando devoto de São Jorge, como Malga", confessa Felipe em entrevista à revista Caras.

Recém-instalada em um apartamento no Rio com Felipe, ela reitera que, apesar do pouco tempo juntos, a sintonia é forte. "Após as conversas pela internet, ele veio me conhecer pessoalmente, no Rio. Fui buscá-lo no aeroporto, nos beijamos no carro. Desde então, estamos casados", diz Malga sobre o relacionamento com o garotão.

Recentemente, Malga foi criticada por um dos oito filhos de Chico."Não preciso dar satisfação da minha vida", avisa. E completa: "vivi de corpo e alma para o Chico. Foram 15 anos. Antes, ficaria culpada. Mas agora, sei que ele seguiu o caminho dele, então posso seguir o meu. Sei disso porque me comunico com ele. Senti uma paz no coração".

