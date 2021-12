Malafaia defende Joelma e diz que Daniela 'não nasceu gay'

O pastor Silas Malafaia afirmou, em entrevista ao programa "TV Fama" (RedeTV!) desta quarta-feira, 10, que a rainha da axé music não "nasceu homossexual" e que a relação dela com a jornalista baiana Malu Verçosa é um reflexo "comportamental".

A Daniela Mercury não nasceu gay", afirmou ele, que aproveitou para defender a cantora Joelma, da banda Calypso, acusada de ter atitudes homofóbicas. "A Joelma fez uma declaração e quase comeram o fígado e o estômago dela", afirmou o pastor, acrescentando que "ela é livre [para opinar]."

Nesta quinta, 11, pelo Twitter, Daniela afirmou, citando texto do jurista português Boaventura de Souza, que "precisamos lutar pela igualdade quando a diferença nos priva do acesso ao direito e precisamos lutar pelas diferenças quando a igualdade nos descaracteriza". A cantora, no entanto, não fez menção ao pastor Malafaia.

