A nova música de Daniela Mercury, inspirada dos jogadores Pelé e Cafu, conta com a participação do filho da rainha da axé music, Gabriel Póvoas. Com o título de "Cheia de Graça", os fãs já podem conferir o making off da gravação do clipe, que deve ser lançado em breve.

Assista o making off da gravação da música "Cheia de Graça"

Juracy dos Anjos Making off da nova canção de Daniela já está no Youtube

adblock ativo