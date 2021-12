Maju fala sobre ataque racista no Jornal Nacional

Maria Júlia Coutinho, a Maju, falou, no Jornal Nacional, sobre os ataques racistas que sofreu no Facebook oficial do programa. "Estava todo mundo preocupado. Muita gente imaginou que eu estaria chorando pelos corredores. Mas a verdade é o seguinte, gente. Eu já lido com a questão do preconceito desde que eu me entendo por gente. Claro que eu fico muito indignada, triste com isso, mas eu não esmoreço, não perco o ânimo. Eu cresci em uma família muito consciente, os meus pais sempre me orientaram. Acho importante que medidas legais sejam tomadas, para evitar ataques a mim e a outras pessoas. Mas também quero manifestar aqui, porque fiquei muito feliz com o carinho, recebi milhares de e-mails, de mensagens. Mas o mais importante é que a militância que faço é com o meu trabalho, sempre bem feito, com muito carinho, com muita dedicação, com muita competência, que é o mais importante. Os preconceituosos ladram, mas a caravana passa", disse ela.







Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra. Posted by Maju Coutinho on Sexta, 3 de julho de 2015



"Eu e a Renata [Vasconcellos] falamos em nome de todos os colegas da Globo, que, é claro, também repudiaram as agressões absurdas. #SomosTodosMaju, né, Renata?", disse Bonner. "Hoje e sempre", completou a colega. O Ministério Público de São Paulo vai investigar os perfis de onde partiram os ataques. Maju começou neste ano como a moça do tempo do Jornal Nacional e as participações dela são sempre mais informais, com ela chamando Florianópolis de Floripa, e Belo Horizonte de BH.













