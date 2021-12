Maitê Proença pede oração para Ney Latorraca

A atriz Maitê Proença pediu aos fãs que orem pelo amigo, o ator Ney Latorraca, que está internado em estado grave em um hospital do Rio de Janeiro. O pedido foi feito por meio do blog da artista. "Peço que voltem seus melhores pensamentos para a recuperação do Grande Ney Latorraca, meu amigo, meu irmão. Ele tem espalhado tanta alegria pelo Brasil afora, agora é nossa vez de vibrar! Vida, saúde, alegria!", escreveu ela.

Latorraca está hospitalizado na Casa de Saúde São José após fazer uma cirurgia para a retirada de vesícula e exploração das vias biliares. Nesta terça-feira, 7, devido a um "quadro inflamatório generalizado", ele precisou de ajuda de aparelhos para respirar. Até o momento, a unidade médica onde o ator está internado não divulgou nenhum boletim de ocorrência.

