Mais dois cantores confirmam presença no show de Pablo

O cantor Pablo está com tudo. Após as confirmações de Gaby Amarantos e Fátima Leão, foi a vez de Daniela Mercury e de Tatau se garantirem no show que vai acontecer na quinta-feira, 1º, às 22h, no Bahia Café Hall.

A música que Daniela Mercury vai cantar com Pablo ainda é um mistério. Já Tatau, que reassumiu o comando do Araketu em agosto após um hiato de cinco anos, vai interpretar a canção "Jogo de Sedução", composição dele gravada por Pablo.

adblock ativo