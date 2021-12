"Magra, loura e feliz", diz Bárbara Evans

Bárbara Evans postou uma foto que aparece com o corpo bem magrinho em seu perfil no Instagram, na manhã desta quarta-feira, 15. Apesar dos comentários sobre sua aparência, a Filha de Monique Evans diz estar feliz.



"Sou magra, mas sou feliz! E pode ter certeza de que como de tudo! Mas tudo tem seu dia. Todos temos o famoso 'Dia do lixo'. Estou muito feliz com meu corpo, está dando resultado no meu trabalho, e isso é o que importa! Magra, loura e feliz", escreveu Bárbara na legenda da imagem.

adblock ativo