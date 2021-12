Nesta quinta-feira (9), a musicalidade de Magary Lord invadirá mais uma vez o Centro Histórico de Salvador. Em mais uma edição, o Baile Black Semba acontecerá na Praça Pedro Archanjo, às 21h, e terá a participação de Saulo Fernandes, cantor da banda Eva, que resolveu marcar presença em eventos promovidos pelos amigos. Isso porque, no mesmo dia, ele também estará ao lado do cantor Alexandre Leão no Teatro Jorge Amado, na Pituba. Haja fôlego, Saulo!

Voltando a Magary, o cantor, compositor e criador do black semba promete um show especial com músicas novas (finalmente!) para animar aqueles que foram conferir sua apresentação. Dentre as canções, “Aperitivo”, gravada em seu novo CD e que tem a participação de Preta Gil, “Tumbatá”, sua aposta para o verão 2013, e “Dona do Verão”, feita para homenagear a cantora norte-americana Donna Summer, que morreu em maio deste ano aos 63 anos.

Confira a nova aposta de Magary para o verão de 2013

Juracy dos Anjos Magary recebe o onipresente Saulo Fernandes no Pelô

