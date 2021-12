Magary Lord grava clipe no Engenho Velho de Brotas

O cantor Magary Lord escolheu o bairro de Engenho Velho de Brotas, em Salvador, para gravar o clipe da música "Tumbatá", sua aposta para o Carnaval 2013. O cenário não foi escolhido à toa. O criador do black semba, para quem não sabe, é filho do bairro e não esconde sua admiração pelo local que marcou sua trajetória artística e pessoal.

O clipe foi gravado no meio da rua e contou com a participação de figurantes do bairro, que ficaram superanimados durante a filmagem, que ocorreu no final de semana. A canção "Tumbatá" é a quarta do CD "Magary Lord - Inventando Moda", que será lançado nacionalmente ainda em novembro.

