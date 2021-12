Maga para em delegacia por causa de minissérie global

Prestes a estrear como atriz em "O Canto da Sereia" como a delegada Pimenta, a baiana Margareth Menezes foi parar em uma delegacia na cidade do Rio de Janeiro. Calma, nada aconteceu com a rainha do afropop.

Segundo informações de "O Dia", a cantora anda fazendo laboratório com uma delegada carioca para saber como deverá investigar o assassinato de Sereia, papel que será vivido por Isis Valverde no folhetim global.

Além de Maga, outros dois atores famosos já estão confirmados na trama. São eles: Marcos Caruso, que vive o Leleco em "Avenida Brasil", e Gabriel Braga Nunes. A minissérie, que deve estrear no primeiro semestre do ano que vem, foi exibida pela primeira vez na TV Manchete, em 1990.

adblock ativo