Maga mescla Bahia e Caribe na folia

Margareth Menezes quer fazer uma conexão, sem ponte aérea, entre a Bahia e as ilhas caribenhas no desfile do Cordão Cultural AfroPop Brasileiro no Carnaval. E essa ligação estará representada no tema da folia dela (que vem da canção Caribe, Calibre, Amor, de Roberto Mendes e Jorge Portugal) e nos trajes que serão usados pela artista, que levam a assinatura dos irmãos Céu e Edu Rocha.

Para isso, no domingo, primeiro dia de Maga no Circuito Barra-Ondina, a cantora usará um vestido nas cores das bandeiras baiana e cubana. O que chama a atenção nesse figurino é a cauda de babados e o torço floral na cabeça.

Já na segunda, quando se despede da folia, a artista investe em um outro vestido, com busto de paetê azul e uma longa saia com camadas de seda estampada. Na cabeça, um turbante. Todas as peças destacam a exuberância e a força da mulher. Um luxo!

