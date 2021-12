Maga grava programa em homenagem ao samba-reggae

A cantora Margareth Menezes é uma das atrações do Samba na Gamboa, da TV Brasil, comandado pelo sambista Diogo Nogueira. A artista foi convidada por conta da sua ligação com o samba-raggae.

Maga, que completa 25 anos de carreira este ano, falou sobre a música "Faraó - Divindade do Egito", composta por Luciano Gomes e lançada por Djalma Oliveira. A canção, que marcou a carreira da cantora, foi o primeiro samba-reggae gravado no Brasil.

Ela ainda destacou a importância do mestre Neguinho do Samba, criador do gênero musical. O programa deve ser exibido antes do final do ano e contará ainda com a participação do cantor Tatau, que retornou à banda Araketu.

