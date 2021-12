Maga estreia show em homenagem a Jorge Amado em Ilhéus

A todo vapor para a estreia do show Nas Trilhas do Amado, a cantora Margareth Menezes ensaia para acertar os últimos detalhes de sua apresentação em homenagem ao centenário do escritor Jorge Amado. O repertório será baseado em trilhas sonoras de novelas e filmes inspirados nos romances e personagens do baiano. O primeiro show, dia 9, não poderia acontecer em uma cidade melhor: em Ilhéus, berço de Jorge Amado. A apresentação faz parte do Festival Amar Amado e terá entrada gratuita.

