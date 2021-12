Mãe posta vídeo com filho de Cristiano Araújo chamando o pai

Elisa Leite, mãe de Bernardo, um dos filhos de Cristiano Araújo, usou o Instagram para falar da saudade que o filho sente do pai, morto em acidente de carro no dia 24 de junho. Na rede social, Elisa publicou um vídeo onde Bernardo chama diversas vezes pelo nome do pai, enquanto estava assistindo o programa "Estrelas", neste sábado, 18, que mostrou uma entrevista feita pela apresentadora Angélica, com o cantor no Pantanal.

